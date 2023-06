Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Nachmittag mit roten Vorzeichen

Aktien in diesem Artikel Commerzbank 10,20 EUR

Um 15:52 Uhr ging es für die Commerzbank-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,6 Prozent auf 10,23 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Commerzbank-Aktie bisher bei 9,98 EUR. Bei 10,29 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 6.485.178 Commerzbank-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (12,01 EUR) erklomm das Papier am 07.03.2023. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Commerzbank-Aktie mit einem Kursplus von 17,41 Prozent wieder erreichen. Bei 5,65 EUR erreichte der Anteilsschein am 16.07.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Commerzbank-Aktie derzeit noch 44,74 Prozent Luft nach unten.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 13,16 EUR je Commerzbank-Aktie aus.

Commerzbank ließ sich am 17.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Commerzbank in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,58 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2.363,00 EUR im Vergleich zu 2.099,00 EUR im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 04.08.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q2 2024-Kennzahlen am 31.07.2024.

Experten taxieren den Commerzbank-Gewinn für das Jahr 2021 auf 0,788 EUR je Aktie.

Die aktuellsten News zur Commerzbank-Aktie

Commerzbank-Aktie in Rot: Rass wird doch nicht Commerzbank-Risikovorstand

Commerzbank-CFO: EuGH-Urteil zu Franken-Krediten möglicherweise mit Auswirkungen auf zweites Quartal - Aktie sinkt

EuGH mit Urteil Frankenkrediten in Polen: Entschädigung durch Bank möglich

