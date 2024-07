Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Mittag höher

Aktienentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Commerzbank. Zuletzt konnte die Aktie von Commerzbank zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,2 Prozent auf 15,42 EUR.

Die Commerzbank-Aktie konnte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 15,42 EUR. Der Kurs der Commerzbank-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 15,48 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 15,43 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 709.142 Commerzbank-Aktien.

Am 22.05.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 15,83 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,66 Prozent hinzugewinnen. Am 08.09.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 9,12 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 40,81 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Commerzbank-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,350 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,547 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 16,08 EUR an.

Am 15.05.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 0,60 EUR. Im letzten Jahr hatte Commerzbank einen Gewinn von 0,46 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6,43 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 34,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,80 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.08.2024 erfolgen. Schätzungsweise am 06.08.2025 dürfte Commerzbank die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Commerzbank-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 2,04 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Commerzbank-Aktie

Commerzbank-Aktie freundlich: UBS gibt Buy-Bewertung bekannt

Handel in Frankfurt: DAX beendet den Handel in der Verlustzone

Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX verbucht schlussendlich Verluste