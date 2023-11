Commerzbank Aktie News: Commerzbank wird am Mittag ausgebremst

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Commerzbank. Die Commerzbank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Minus bei 11,15 EUR.

Um 11:47 Uhr rutschte die Commerzbank-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 11,15 EUR ab. Das Tagestief markierte die Commerzbank-Aktie bei 11,14 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 11,20 EUR. Der Tagesumsatz der Commerzbank-Aktie belief sich zuletzt auf 580.326 Aktien.

Am 07.03.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 12,01 EUR an. 7,67 Prozent Plus fehlen der Commerzbank-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 7,63 EUR fiel das Papier am 15.12.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Commerzbank-Aktie 46,13 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 14,62 EUR aus.

Am 08.11.2023 hat Commerzbank in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 12,59 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2.727,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2.422,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 15.02.2024 erwartet. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 13.02.2025 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2021 liegen bei durchschnittlich 0,788 EUR je Commerzbank-Aktie.

