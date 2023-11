Commerzbank Aktie News: Commerzbank wird am Mittwochnachmittag ausgebremst

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Commerzbank. Die Commerzbank-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 11,02 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,3 Prozent auf 11,02 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Commerzbank-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 11,01 EUR aus. Bei 11,20 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 2.326.824 Commerzbank-Aktien.

Bei einem Wert von 12,01 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (07.03.2023). Der derzeitige Kurs der Commerzbank-Aktie liegt somit 8,20 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 15.12.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,63 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 30,76 Prozent würde die Commerzbank-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 14,62 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Commerzbank am 08.11.2023. Der Umsatz wurde auf 2.727,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2.422,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 15.02.2024 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 13.02.2025.

Experten gehen davon aus, dass Commerzbank im Jahr 2021 0,788 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Commerzbank-Aktie

Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX startet in der Verlustzone

Gute Stimmung in Frankfurt: DAX-Börsianer greifen zum Start des Dienstagshandels zu

Montagshandel in Frankfurt: LUS-DAX verbucht zum Start des Montagshandels Abschläge