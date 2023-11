Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Mittwochvormittag nahe Nulllinie

Kursentwicklung im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochvormittag die Aktie von Commerzbank. Bei der Commerzbank-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 11,18 EUR.

Mit einem Kurs von 11,18 EUR zeigte sich die Commerzbank-Aktie im XETRA-Handel um 09:06 Uhr kaum verändert. Die Commerzbank-Aktie legte bis auf 11,20 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Das bisherige Tagestief markierte Commerzbank-Aktie bei 11,16 EUR. Mit einem Wert von 11,20 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Commerzbank-Aktien beläuft sich auf 70.231 Stück.

Bei 12,01 EUR erreichte der Titel am 07.03.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 7,43 Prozent über dem aktuellen Kurs der Commerzbank-Aktie. Am 15.12.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 7,63 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Commerzbank-Aktie liegt somit 46,46 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gaben als mittleres Kursziel 14,62 EUR an.

Am 08.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2.727,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 12,59 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Commerzbank einen Umsatz von 2.422,00 EUR eingefahren.

Am 15.02.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Commerzbank veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 13.02.2025 dürfte Commerzbank die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Commerzbank-Aktie in Höhe von 0,788 EUR im Jahr 2021 aus.

