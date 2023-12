Commerzbank Aktie News: Commerzbank tendiert am Nachmittag nordwärts

Notierung im Fokus

Die Aktie von Commerzbank gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Commerzbank-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 10,78 EUR.

Die Commerzbank-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:51 Uhr in Grün und gewann 1,1 Prozent auf 10,78 EUR. In der Spitze legte die Commerzbank-Aktie bis auf 10,79 EUR zu. Bei 10,68 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 2.729.858 Commerzbank-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 07.03.2023 auf bis zu 12,01 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Commerzbank-Aktie derzeit noch 11,36 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 8,31 EUR. Dieser Wert wurde am 20.03.2023 erreicht. Mit Abgaben von 22,91 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Analysten bewerten die Commerzbank-Aktie im Durchschnitt mit 14,38 EUR.

Commerzbank ließ sich am 08.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 13,75 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2.755,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 2.422,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Commerzbank am 15.02.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 13.02.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Commerzbank.

In der Commerzbank-Bilanz dürfte laut Analysten 2021 0,788 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

