Commerzbank Aktie News: Commerzbank steigt am Freitagvormittag

Aktie im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Commerzbank. Zuletzt sprang die Commerzbank-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 10,71 EUR zu.

Die Commerzbank-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 10,71 EUR. Die Commerzbank-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 10,72 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 10,68 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Commerzbank-Aktien beläuft sich auf 192.329 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 12,01 EUR. Dieser Kurs wurde am 07.03.2023 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Commerzbank-Aktie 12,09 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 8,31 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (20.03.2023). Derzeit notiert die Commerzbank-Aktie damit 28,88 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 14,38 EUR für die Commerzbank-Aktie aus.

Commerzbank ließ sich am 08.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 13,75 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2.755,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2.422,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Commerzbank am 15.02.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 13.02.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Commerzbank-Aktie in Höhe von 0,788 EUR im Jahr 2021 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Commerzbank-Aktie

Aufschläge in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich letztendlich fester

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX beendet den Donnerstagshandel in der Verlustzone

Commerzbank-Aktie legt zu: Commerzbank kann Aktienrückkauf starten - EZB erteilt Genehmigung