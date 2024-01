Commerzbank Aktie News: Anleger schicken Commerzbank am Mittag auf rotes Terrain

Notierung im Fokus

Die Aktie von Commerzbank gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,9 Prozent auf 10,59 EUR.

Die Aktie verlor um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 10,59 EUR. In der Spitze fiel die Commerzbank-Aktie bis auf 10,59 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 10,70 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 3.269.312 Commerzbank-Aktien umgesetzt.

Am 07.03.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 12,01 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 13,36 Prozent Plus fehlen der Commerzbank-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 20.03.2023 gab der Anteilsschein bis auf 8,31 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Commerzbank-Aktie derzeit noch 21,53 Prozent Luft nach unten.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 14,53 EUR je Commerzbank-Aktie aus.

Commerzbank veröffentlichte am 08.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 13,75 Prozent auf 2.755,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.422,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 15.02.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Commerzbank veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 13.02.2025 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 1,18 EUR je Aktie in den Commerzbank-Büchern.

