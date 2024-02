Commerzbank Aktie News: Commerzbank zieht am Freitagvormittag an

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Commerzbank zählt am Freitagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die Commerzbank-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 10,78 EUR nach oben.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 10,78 EUR zu. Die Commerzbank-Aktie zog in der Spitze bis auf 10,79 EUR an. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 10,72 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 178.421 Commerzbank-Aktien.

Bei einem Wert von 12,01 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (07.03.2023). Mit einem Zuwachs von 11,36 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 8,31 EUR am 20.03.2023. Abschläge von 22,91 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 0,200 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,360 EUR je Commerzbank-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Commerzbank-Aktie wird bei 14,18 EUR angegeben.

Commerzbank ließ sich am 15.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das vergangene Quartal hat Commerzbank mit einem Umsatz von insgesamt 2.755,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.886,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 46,08 Prozent gesteigert.

Am 15.05.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Commerzbank dürfte die Q1 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 14.05.2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 1,98 EUR je Aktie in den Commerzbank-Büchern.

