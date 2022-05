Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Nachmittag mit Aufschlag

Aktien in diesem Artikel Commerzbank 7,66 EUR

6,36% Charts

News

Analysen

Die Aktie notierte um 23.05.2022 16:22:00 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 4,9 Prozent auf 7,59 EUR zu. In der Spitze gewann die Commerzbank-Aktie bis auf 7,61 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 7,43 EUR. Von der Commerzbank-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 4.757.967 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 9,51 EUR erreichte der Titel am 21.02.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 20,24 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 21.09.2021 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 5,01 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 51,52 Prozent könnte die Commerzbank-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 8,65 EUR für die Commerzbank-Aktie aus.

Commerzbank ließ sich am 12.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,19 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,29 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 12,16 Prozent auf 2.795,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2.492,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2022 dürfte Commerzbank am 03.08.2022 vorlegen. Schätzungsweise am 02.08.2023 dürfte Commerzbank die Q2 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Commerzbank im Jahr 2023 1,06 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Commerzbank-Aktie

Commerzbank-Aktie profitiert: UBS-Empfehlung treibt Commerbank an

Commerzbank-Aktie gewinnt: UniCredit wollte vor Ukraine-Krieg angeblich Commerzbank übernehmen

Commerzbank-Aktie dennoch leichter: Gewinn höher als vorab berichtet

Ausgewählte Hebelprodukte auf Commerzbank Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Commerzbank Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Commerzbank

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com