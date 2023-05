Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Mittag mit KursVerlusten

Aktien in diesem Artikel Commerzbank 9,95 EUR

Die Commerzbank-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:47 Uhr um 1,0 Prozent auf 9,92 EUR nach. Die größten Abgaben verzeichnete die Commerzbank-Aktie bis auf 9,86 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 10,02 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 2.319.551 Commerzbank-Aktien.

Am 07.03.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 12,01 EUR an. Der derzeitige Kurs der Commerzbank-Aktie liegt somit 17,40 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 16.07.2022 gab der Anteilsschein bis auf 5,65 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Commerzbank-Aktie damit 75,50 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Analysten bewerten die Commerzbank-Aktie im Durchschnitt mit 13,12 EUR.

Commerzbank gewährte am 17.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 12,58 Prozent auf 2.363,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2.099,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Commerzbank-Bilanz für Q2 2023 wird am 04.08.2023 erwartet. Mit der Vorlage der Q2 2024-Bilanz von Commerzbank rechnen Experten am 31.07.2024.

In der Commerzbank-Bilanz dürfte laut Analysten 2021 0,788 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

