Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Dienstagnachmittag leichter

Um 15:53 Uhr ging es für die Commerzbank-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 9,99 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Commerzbank-Aktie bisher bei 9,86 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 10,02 EUR. Bisher wurden via XETRA 3.365.594 Commerzbank-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 07.03.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 12,01 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 20,22 Prozent über dem aktuellen Kurs der Commerzbank-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 16.07.2022 bei 5,65 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 43,42 Prozent könnte die Commerzbank-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 13,12 EUR.

Commerzbank gewährte am 17.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Commerzbank im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,58 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2.363,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 2.099,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 04.08.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 31.07.2024 mit der Veröffentlichung der Q2 2024-Bilanz von Commerzbank.

Beim Gewinn 2021 gehen Experten vorab davon aus, dass Commerzbank ein EPS in Höhe von 0,788 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

