Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Nachmittag auf grünem Terrain

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Commerzbank. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 15,58 EUR zu.

Die Commerzbank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:51 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 15,58 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Commerzbank-Aktie bei 15,63 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 15,62 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Commerzbank-Aktien beläuft sich auf 3.055.847 Stück.

Am 22.05.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 15,83 EUR. 1,57 Prozent Plus fehlen der Commerzbank-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 08.09.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 9,12 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Commerzbank-Aktie mit einem Verlust von 41,44 Prozent wieder erreichen.

Nach 0,350 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,561 EUR je Commerzbank-Aktie. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Commerzbank-Aktie bei 16,18 EUR.

Commerzbank veröffentlichte am 15.05.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,60 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,46 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 34,06 Prozent auf 6,43 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,80 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 07.08.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 06.08.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 2,04 EUR je Aktie in den Commerzbank-Büchern.

