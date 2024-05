Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Donnerstagvormittag gefragt

Commerzbank im Blick

Die Aktie von Commerzbank gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Commerzbank zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 15,61 EUR.

Das Papier von Commerzbank legte um 09:02 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 15,61 EUR. Die Commerzbank-Aktie zog in der Spitze bis auf 15,62 EUR an. Bei 15,62 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der Commerzbank-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 67.845 Stück gehandelt.

Am 22.05.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 15,83 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Commerzbank-Aktie 1,38 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 9,12 EUR. Dieser Wert wurde am 08.09.2023 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Commerzbank-Aktie 71,09 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Commerzbank-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,350 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,561 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 16,18 EUR aus.

Am 15.05.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,60 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,46 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 6,43 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 34,06 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4,80 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 07.08.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von Commerzbank rechnen Experten am 06.08.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Commerzbank einen Gewinn von 2,04 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

