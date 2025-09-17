Commerzbank Aktie News: Commerzbank tendiert am Dienstagnachmittag schwächer

Notierung im Blick

Die Aktie von Commerzbank gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Commerzbank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,1 Prozent im Minus bei 31,02 EUR.

Die Commerzbank-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:53 Uhr um 2,1 Prozent auf 31,02 EUR ab. Der Kurs der Commerzbank-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 30,65 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 31,35 EUR. Zuletzt wechselten 1.718.261 Commerzbank-Aktien den Besitzer.

Bei 38,40 EUR erreichte der Titel am 22.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Commerzbank-Aktie 23,79 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 13,90 EUR am 27.11.2024. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 55,19 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für Commerzbank-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,650 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,956 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 29,27 EUR.

Commerzbank gewährte am 06.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,19 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,29 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Commerzbank in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 5,86 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 6,14 Mrd. EUR im Vergleich zu 6,52 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Commerzbank dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 06.11.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 05.11.2026 erwartet.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,50 EUR je Commerzbank-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Commerzbank-Aktie

DAX 40-Wert Commerzbank-Aktie: So viel hätte eine Investition in Commerzbank von vor 5 Jahren abgeworfen

Commerzbank-Aktie im Minus: UniCredit kontrolliert 29 Prozent der Anteile

UniCredit-Aktie trotzdem leichter: 2027 noch mehr Gewinn erwartet