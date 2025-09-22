Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Notierung im Fokus

Die Aktie von Commerzbank gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Commerzbank-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 31,35 EUR ab.

Die Commerzbank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 1,1 Prozent im Minus bei 31,35 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Commerzbank-Aktie bei 31,20 EUR. Bei 31,35 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 171.842 Commerzbank-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 22.08.2025 auf bis zu 38,40 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 22,49 Prozent Plus fehlen der Commerzbank-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 13,90 EUR fiel das Papier am 27.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Commerzbank-Aktie ist somit 55,66 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,956 EUR, nach 0,650 EUR im Jahr 2024. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 29,27 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Commerzbank am 06.08.2025 vor. In Sachen EPS wurden 0,19 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Commerzbank 0,29 EUR je Aktie eingenommen. Das vergangene Quartal hat Commerzbank mit einem Umsatz von insgesamt 6,14 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,52 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 5,86 Prozent verringert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Commerzbank am 06.11.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Commerzbank rechnen Experten am 05.11.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Commerzbank im Jahr 2025 2,50 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

