Commerzbank Aktie News: Commerzbank tendiert am Donnerstagvormittag tiefer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Commerzbank. Der Commerzbank-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,5 Prozent auf 10,97 EUR.

Die Commerzbank-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:06 Uhr um 0,5 Prozent auf 10,97 EUR nach. In der Spitze fiel die Commerzbank-Aktie bis auf 10,96 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 11,01 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 166.660 Commerzbank-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 07.03.2023 bei 12,01 EUR. Der aktuelle Kurs der Commerzbank-Aktie ist somit 9,48 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 7,63 EUR am 15.12.2022. Der aktuelle Kurs der Commerzbank-Aktie ist somit 30,41 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 14,62 EUR je Commerzbank-Aktie an.

Commerzbank ließ sich am 08.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 12,59 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2.422,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2.727,00 EUR ausgewiesen.

Commerzbank wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 15.02.2024 vorlegen. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 13.02.2025.

Experten gehen davon aus, dass Commerzbank im Jahr 2021 0,788 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

