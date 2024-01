Commerzbank Aktie News: Commerzbank tendiert am Mittag nordwärts

Aktienkurs aktuell

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Commerzbank. Zuletzt ging es für das Commerzbank-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 10,70 EUR.

Die Commerzbank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,9 Prozent im Plus bei 10,70 EUR. Im Tageshoch stieg die Commerzbank-Aktie bis auf 10,78 EUR. Bei 10,68 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 2.920.063 Commerzbank-Aktien umgesetzt.

Bei 12,01 EUR markierte der Titel am 07.03.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Commerzbank-Aktie 12,20 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 8,31 EUR. Dieser Wert wurde am 20.03.2023 erreicht. Derzeit notiert die Commerzbank-Aktie damit 28,76 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 14,23 EUR je Commerzbank-Aktie an.

Am 08.11.2023 äußerte sich Commerzbank zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 13,75 Prozent auf 2.755,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.422,00 EUR in den Büchern gestanden.

Commerzbank wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 15.02.2024 vorlegen. Commerzbank dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 13.02.2025 präsentieren.

Experten taxieren den Commerzbank-Gewinn für das Jahr 2022 auf 1,18 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Commerzbank-Aktie

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX zum Ende des Dienstagshandels in Rot

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX beendet den Dienstagshandel in der Verlustzone

Handel in Frankfurt: LUS-DAX verbucht am Nachmittag Verluste