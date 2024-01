Commerzbank Aktie News: Commerzbank tendiert am Mittwochnachmittag nordwärts

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Commerzbank gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Commerzbank-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,6 Prozent auf 10,78 EUR zu.

Um 15:52 Uhr ging es für das Commerzbank-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,6 Prozent auf 10,78 EUR. Kurzfristig markierte die Commerzbank-Aktie bei 10,80 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 10,68 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 5.746.833 Commerzbank-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.03.2023 bei 12,01 EUR. Derzeit notiert die Commerzbank-Aktie damit 10,25 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 20.03.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 8,31 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 22,88 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Commerzbank-Aktie.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 14,23 EUR an.

Am 08.11.2023 äußerte sich Commerzbank zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2.755,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 13,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.422,00 EUR in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Commerzbank am 15.02.2024 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 13.02.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 1,18 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

