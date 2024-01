Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Vormittag freundlich

Aktienkurs im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Commerzbank. Die Commerzbank-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,5 Prozent auf 10,76 EUR.

Die Commerzbank-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 1,5 Prozent auf 10,76 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Commerzbank-Aktie bei 10,76 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 10,68 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 309.719 Commerzbank-Aktien den Besitzer.

Bei 12,01 EUR markierte der Titel am 07.03.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 11,57 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 20.03.2023 Kursverluste bis auf 8,31 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Commerzbank-Aktie liegt somit 29,48 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel der Commerzbank-Aktie wird bei 14,39 EUR angegeben.

Commerzbank veröffentlichte am 08.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Umsatz wurde auf 2.755,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2.422,00 EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 15.02.2024 dürfte Commerzbank Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 13.02.2025 dürfte Commerzbank die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 1,18 EUR je Commerzbank-Aktie.

