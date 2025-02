Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Mittag mit positiven Vorzeichen

Commerzbank im Fokus

Die Aktie von Commerzbank zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Commerzbank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,2 Prozent im Plus bei 19,95 EUR.

Die Commerzbank-Aktie konnte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,2 Prozent auf 19,95 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Commerzbank-Aktie bei 19,99 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 19,68 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.950.001 Commerzbank-Aktien umgesetzt.

Am 19.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 20,10 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Commerzbank-Aktie 0,75 Prozent zulegen. Am 26.02.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 10,57 EUR. Mit einem Kursverlust von 47,02 Prozent würde die Commerzbank-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass Commerzbank-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,822 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Commerzbank 0,650 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Commerzbank-Aktie wird bei 18,41 EUR angegeben.

Commerzbank ließ sich am 31.01.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,65 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,32 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite hat Commerzbank im vergangenen Quartal 2,33 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 61,22 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Commerzbank 6,00 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte Commerzbank am 09.05.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2026-Bilanz auf den 13.05.2026.

In der Commerzbank-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,30 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Commerzbank-Aktie

DAX 40-Wert Commerzbank-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Commerzbank-Investment von vor einem Jahr verdient

Zuversicht in Frankfurt: DAX beginnt Handel im Plus

Freundlicher Handel: LUS-DAX zum Start auf grünem Terrain