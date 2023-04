Commerzbank Aktie News: Commerzbank tendiert am Nachmittag seitwärts

Aktien in diesem Artikel Commerzbank 10,68 EUR

Im XETRA-Handel kam die Commerzbank-Aktie um 15:52 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 10,69 EUR. Die Commerzbank-Aktie zog in der Spitze bis auf 10,78 EUR an. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Commerzbank-Aktie bisher bei 10,57 EUR. Bei 10,66 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der Commerzbank-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.975.673 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 12,01 EUR. Dieser Kurs wurde am 07.03.2023 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 10,95 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 16.07.2022 bei 5,65 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 89,20 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 12,57 EUR je Commerzbank-Aktie an.

Am 16.02.2023 hat Commerzbank in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2022 – vorgestellt. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 6,54 Prozent auf 1.886,00 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2.018,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q1 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 17.05.2023 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2024-Bilanz auf den 08.05.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2021 liegen bei durchschnittlich 0,788 EUR je Commerzbank-Aktie.

