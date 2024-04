Commerzbank Aktie News: Commerzbank tendiert am Mittag nordwärts

Notierung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Commerzbank. Zuletzt stieg die Commerzbank-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 13,92 EUR.

Die Commerzbank-Aktie konnte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 13,92 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Commerzbank-Aktie bei 13,98 EUR. Bei 13,94 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.166.833 Commerzbank-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.04.2024 bei 13,98 EUR. Der aktuelle Kurs der Commerzbank-Aktie ist somit 0,40 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 9,11 EUR. Dieser Wert wurde am 18.05.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der Commerzbank-Aktie ist somit 34,58 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,552 EUR. Im Vorjahr erhielten Commerzbank-Aktionäre 0,350 EUR je Wertpapier. Experten gaben als mittleres Kursziel 14,74 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Commerzbank am 15.02.2024. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,76 Mrd. EUR – ein Plus von 46,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Commerzbank 1,89 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 15.05.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 14.05.2025 dürfte Commerzbank die Q1 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,97 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

