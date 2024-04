Commerzbank Aktie News: Anleger schicken Commerzbank am Nachmittag ins Minus

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Commerzbank. Das Papier von Commerzbank befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,1 Prozent auf 13,86 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Commerzbank gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:50 Uhr ging es um 0,1 Prozent auf 13,86 EUR abwärts. In der Spitze büßte die Commerzbank-Aktie bis auf 13,82 EUR ein. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 13,94 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 2.859.462 Commerzbank-Aktien umgesetzt.

Am 24.04.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 14,02 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Commerzbank-Aktie mit einem Kursplus von 1,12 Prozent wieder erreichen. Am 18.05.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 9,11 EUR. Der derzeitige Kurs der Commerzbank-Aktie liegt somit 52,21 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,552 EUR, nach 0,350 EUR im Jahr 2023. Experten gaben als mittleres Kursziel 14,82 EUR an.

Commerzbank gewährte am 15.02.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 46,08 Prozent auf 2,76 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,89 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 15.05.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Commerzbank dürfte die Q1 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 14.05.2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Commerzbank ein EPS in Höhe von 1,97 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Commerzbank-Aktie

Nachhaltige Geldanlagen: Impact Investing - So funktioniert wirkungsorientiertes Investieren

LUS-DAX-Handel aktuell: So performt der LUS-DAX nachmittags

DAX aktuell: DAX nachmittags mit Zuschlägen