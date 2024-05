Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Freitagnachmittag auf rotem Terrain

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Commerzbank. Die Commerzbank-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 15,55 EUR.

Der Commerzbank-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:51 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 15,55 EUR. Die Commerzbank-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 15,21 EUR ab. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 15,50 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.817.701 Commerzbank-Aktien umgesetzt.

Am 22.05.2024 markierte das Papier bei 15,83 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,80 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 08.09.2023 auf bis zu 9,12 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 41,31 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2023 erhielten Commerzbank-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,350 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,561 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Commerzbank-Aktie wird bei 16,18 EUR angegeben.

Am 15.05.2024 lud Commerzbank zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Commerzbank hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,60 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,46 EUR je Aktie gewesen. Commerzbank hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6,43 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 34,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 4,80 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Commerzbank wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 07.08.2024 vorlegen. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von Commerzbank rechnen Experten am 06.08.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 2,04 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

