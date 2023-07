Commerzbank Aktie News: Commerzbank tendiert am Mittag tiefer

Notierung im Fokus

Die Aktie von Commerzbank gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Commerzbank-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,9 Prozent auf 11,06 EUR.

Die Commerzbank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:47 Uhr 0,9 Prozent im Minus bei 11,06 EUR. Bei 11,01 EUR markierte die Commerzbank-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 11,09 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 2.645.863 Commerzbank-Aktien.

Am 07.03.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 12,01 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 8,59 Prozent. Am 30.08.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 6,16 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Commerzbank-Aktie mit einem Verlust von 44,26 Prozent wieder erreichen.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 13,74 EUR je Commerzbank-Aktie aus.

Commerzbank veröffentlichte am 17.05.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2.363,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 12,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.099,00 EUR in den Büchern standen.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von Commerzbank wird am 04.08.2023 gerechnet. Commerzbank dürfte die Q2 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 31.07.2024 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Commerzbank im Jahr 2021 0,788 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

