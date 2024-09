Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Mittag gefragt

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Commerzbank zählt am Dienstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Commerzbank-Papiere zuletzt 2,9 Prozent.

Die Commerzbank-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 2,9 Prozent auf 15,22 EUR. Die Commerzbank-Aktie legte bis auf 15,22 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 14,95 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 3.185.034 Commerzbank-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 16,03 EUR erreichte der Titel am 18.09.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Commerzbank-Aktie liegt somit 5,08 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 9,46 EUR. Dieser Wert wurde am 27.09.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 37,81 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass Commerzbank-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,517 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Commerzbank 0,350 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 16,19 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte Commerzbank am 07.08.2024 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,45 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,46 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite standen 6,52 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,44 Mrd. EUR umgesetzt.

Am 06.11.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Commerzbank-Anleger Experten zufolge am 06.11.2025 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Commerzbank im Jahr 2024 2,01 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

