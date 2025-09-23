Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Mittwochvormittag mit Abschlägen

Commerzbank im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Commerzbank. Die Commerzbank-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 31,04 EUR.

Die Commerzbank-Aktie wies um 09:06 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 31,04 EUR abwärts. Die Commerzbank-Aktie gab in der Spitze bis auf 30,96 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 31,03 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 50.283 Commerzbank-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 38,40 EUR erreichte der Titel am 22.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 23,71 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Commerzbank-Aktie. Am 27.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 13,90 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 55,22 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Commerzbank-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,650 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,956 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 29,27 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Commerzbank am 06.08.2025. Commerzbank hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,19 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,29 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz lag bei 6,14 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 5,86 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6,52 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Commerzbank am 06.11.2025 präsentieren. Am 05.11.2026 wird Commerzbank schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Commerzbank-Aktie in Höhe von 2,50 EUR im Jahr 2025 aus.

