Commerzbank Aktie News: Commerzbank schiebt sich am Vormittag vor

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Commerzbank. Zuletzt sprang die Commerzbank-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 11,15 EUR zu.

Die Commerzbank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 11,15 EUR. Die Commerzbank-Aktie legte bis auf 11,16 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 11,11 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 59.397 Commerzbank-Aktien den Besitzer.

Am 07.03.2023 erreichte der Anteilsschein mit 12,01 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Commerzbank-Aktie 7,67 Prozent zulegen. Am 15.12.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 7,63 EUR. Mit Abgaben von 31,57 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 14,62 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Commerzbank am 08.11.2023. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2.727,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 12,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.422,00 EUR in den Büchern standen.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 15.02.2024 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 13.02.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2021 liegen bei durchschnittlich 0,788 EUR je Commerzbank-Aktie.

