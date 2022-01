Commerzbank Aktie News: Commerzbank mit Aufschlag

Aktien in diesem Artikel Commerzbank 7,30 EUR

Im XETRA-Handel gewannen die Commerzbank-Papiere zuletzt 2,5 Prozent. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Commerzbank-Aktie bisher bei 7,33 EUR. Mit einem Wert von 7,28 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 1.256.401 Commerzbank-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.01.2022 bei 7,97 EUR. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 4,70 EUR am 21.04.2021.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Commerzbank-Aktie bei 7,44 EUR. Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 0,913 EUR je Aktie in den Commerzbank-Büchern.

Die Commerzbank ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 30.000 Firmenkundenverbünden sowie rund 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen – Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden – bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen. Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden. Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Privat- und Unternehmerkunden profitieren im Zuge der Integration der Comdirect von den Leistungen einer der modernsten Onlinebanken Deutschlands in Verbindung mit persönlicher Beratung vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,5 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2020 erwirtschaftete die Commerzbank mit knapp 48.000 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,2 Milliarden Euro.

