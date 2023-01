Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Nachmittag mit Einbußen

Aktien in diesem Artikel Commerzbank 9,67 EUR

-0,23% Charts

News

Analysen

Der Commerzbank-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 04:22 Uhr verlor das Papier 0,1 Prozent auf 9,67 EUR. Die Commerzbank-Aktie sank bis auf 9,46 EUR. Mit einem Wert von 9,66 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 3.127.622 Commerzbank-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (9,96 EUR) erklomm das Papier am 18.01.2023. Der derzeitige Kurs der Commerzbank-Aktie liegt somit 2,97 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 07.03.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 5,17 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Commerzbank-Aktie 87,07 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel der Commerzbank-Aktie wird bei 10,49 EUR angegeben.

Am 09.11.2022 hat Commerzbank die Kennzahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Umsatz wurde auf 2.422,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 2,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2.492,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 16.02.2023 veröffentlicht. Einen Blick in die Q4 2023-Bilanz können Commerzbank-Anleger Experten zufolge am 15.02.2024 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Commerzbank-Aktie für das Jahr 2021 setzen Experten auf 0,788 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Commerzbank-Aktie

Linde-Aktie in Grün: Deutsche Fonds stemmen sich gegen Linde-Rückzug aus Frankfurt

Commerzbank-Aktie: Was Analysten von Commerzbank erwarten

Banken-Aktien weiter gefragt: Commerzbank-Aktie steigt zeitweise auf höchsten Stand seit 2018

Ausgewählte Hebelprodukte auf Commerzbank Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Commerzbank Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Commerzbank

Bildquellen: Frank Gaertner / Shutterstock.com