Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Vormittag verlustreich

Blick auf Commerzbank-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Commerzbank. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 10,74 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Commerzbank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,5 Prozent im Minus bei 10,74 EUR. Im Tief verlor die Commerzbank-Aktie bis auf 10,74 EUR. Bei 10,80 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 576.828 Commerzbank-Aktien.

Bei einem Wert von 12,01 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (07.03.2023). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 11,83 Prozent. Am 20.03.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 8,31 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Commerzbank-Aktie mit einem Verlust von 22,59 Prozent wieder erreichen.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 14,23 EUR aus.

Am 08.11.2023 äußerte sich Commerzbank zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Commerzbank hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2.755,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 13,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2.422,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Commerzbank am 15.02.2024 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 13.02.2025.

Experten gehen davon aus, dass Commerzbank im Jahr 2022 1,18 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Commerzbank-Aktie

Commerzbank-Aktie freundlich: Commerzbank-Chef - Fusion mit Deutscher Bank für uns kein Thema

Commerzbank-Analyse: DZ BANK bewertet Commerzbank-Aktie mit Kaufen in neuer Analyse

Aktien-Tipp: So bewertet JP Morgan Chase & Co. die Commerzbank-Aktie