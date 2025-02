Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Dienstagnachmittag mit Kursplus

Aktie im Blick

Die Aktie von Commerzbank gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,9 Prozent auf 20,48 EUR zu.

Die Commerzbank-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,9 Prozent auf 20,48 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Commerzbank-Aktie sogar auf 20,69 EUR. Bei 19,98 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3.234.855 Commerzbank-Aktien umgesetzt.

Am 25.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 20,69 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,03 Prozent über dem aktuellen Kurs der Commerzbank-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.02.2024 bei 10,57 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 48,39 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,822 EUR. Im Vorjahr hatte Commerzbank 0,650 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 18,41 EUR.

Commerzbank ließ sich am 31.01.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,65 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,32 EUR je Aktie in den Büchern standen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 61,22 Prozent auf 2,33 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,00 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von Commerzbank wird am 09.05.2025 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz am 13.05.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Commerzbank im Jahr 2025 2,30 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Commerzbank-Aktie

Freundlicher Handel: Letztendlich Gewinne im DAX

Handel in Frankfurt: LUS-DAX klettert zum Ende des Montagshandels

Optimismus in Frankfurt: So steht der DAX nachmittags