Commerzbank Aktie News: Anleger greifen bei Commerzbank am Montagmittag zu

Heute im Fokus

Apple, Meta und Alphabet im Visier der EU-Kommission. Ströer will Dividendenauszahlung auf Vorjahresniveau halten. Stellantis will Stellen abbauen. SAP-CFO will mehr US-Investoren an Land ziehen. Airbus akquiriert Cybersicherheitsspezialist Infodas. SYNLAB verdient deutlich weniger in 2023. Baubeginn für Northvolt-Batteriezellfabrik in Schleswig-Holstein. Danone schließt Trennung von Russlandgeschäft kurzfristig ab.