Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

25.04.24 16:10 Uhr

Die Aktie von Commerzbank zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Commerzbank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,3 Prozent im Plus bei 14,04 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Commerzbank-Papiere um 15:51 Uhr 1,3 Prozent. Zwischenzeitlich stieg die Commerzbank-Aktie sogar auf 14,29 EUR. Bei 13,99 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 4.412.555 Commerzbank-Aktien. Am 25.04.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 14,29 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Commerzbank-Aktie derzeit noch 1,78 Prozent Luft nach oben. Bei 9,11 EUR erreichte der Anteilsschein am 18.05.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Commerzbank-Aktie ist somit 35,12 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt. Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,552 EUR. Im Vorjahr erhielten Commerzbank-Aktionäre 0,350 EUR je Wertpapier. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 14,82 EUR. Am 15.02.2024 legte Commerzbank die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Der Umsatz wurde auf 2,76 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,89 Mrd. EUR umgesetzt worden waren. Voraussichtlich am 15.05.2024 dürfte Commerzbank Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte Commerzbank möglicherweise am 14.05.2025 präsentieren. Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,97 EUR je Commerzbank-Aktie belaufen. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Commerzbank-Aktie Commerzbank-Aktie erhält von Warburg Research Bewertung: Buy Nachhaltige Geldanlagen: Impact Investing - So funktioniert wirkungsorientiertes Investieren LUS-DAX-Handel aktuell: So performt der LUS-DAX nachmittags

