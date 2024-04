Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Vormittag auf grünem Terrain

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Commerzbank gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 13,92 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Die Aktionäre schickten das Papier von Commerzbank nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 0,4 Prozent auf 13,92 EUR. Bei 13,99 EUR erreichte die Commerzbank-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 13,99 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Commerzbank-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 221.353 Stück gehandelt.

Am 24.04.2024 markierte das Papier bei 14,02 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Commerzbank-Aktie somit 0,71 Prozent niedriger. Am 18.05.2023 gab der Anteilsschein bis auf 9,11 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Commerzbank-Aktie liegt somit 52,81 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2023 0,350 EUR an Commerzbank-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,552 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 14,82 EUR an.

Am 15.02.2024 hat Commerzbank die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Auf der Umsatzseite standen 2,76 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,89 Mrd. EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 15.05.2024 dürfte Commerzbank Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 14.05.2025 mit der Veröffentlichung der Q1 2025-Bilanz von Commerzbank.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Commerzbank einen Gewinn von 1,97 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Commerzbank-Aktie

Commerzbank-Aktie erhält von Warburg Research Bewertung: Buy

Nachhaltige Geldanlagen: Impact Investing - So funktioniert wirkungsorientiertes Investieren

LUS-DAX-Handel aktuell: So performt der LUS-DAX nachmittags