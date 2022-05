Commerzbank Aktie News: Commerzbank reagiert am Vormittag positiv

Aktien in diesem Artikel Commerzbank 7,67 EUR

Die Aktionäre schickten das Papier von Commerzbank nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 25.05.2022 09:22:00 Uhr 1,3 Prozent auf 7,76 EUR. Die Commerzbank-Aktie zog in der Spitze bis auf 7,81 EUR an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 7,74 EUR. Der Tagesumsatz der Commerzbank-Aktie belief sich zuletzt auf 242.410 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 21.02.2022 bei 9,51 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Commerzbank-Aktie mit einem Kursplus von 18,47 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 5,01 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (21.09.2021). Der derzeitige Kurs der Commerzbank-Aktie liegt somit 54,87 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 8,65 EUR für die Commerzbank-Aktie.

Am 12.05.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,19 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,29 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 2.795,00 EUR gegenüber 2.492,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 03.08.2022 werden die Q2 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q2 2023-Bilanz können Commerzbank-Anleger Experten zufolge am 02.08.2023 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Commerzbank im Jahr 2023 1,06 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

