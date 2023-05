Commerzbank Aktie News: Commerzbank macht am Donnerstagnachmittag Boden gut

Aktien in diesem Artikel Commerzbank 9,77 EUR

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Commerzbank zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 9,78 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Commerzbank-Aktie bei 9,83 EUR. Bei 9,71 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 3.452.268 Commerzbank-Aktien den Besitzer.

Am 07.03.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 12,01 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 22,80 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Commerzbank-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 16.07.2022 bei 5,65 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Commerzbank-Aktie mit einem Verlust von 42,21 Prozent wieder erreichen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 13,16 EUR.

Am 17.05.2023 hat Commerzbank in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 12,58 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2.099,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2.363,00 EUR ausgewiesen.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von Commerzbank wird am 04.08.2023 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2024-Bilanz auf den 31.07.2024.

Der Gewinn 2021 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,788 EUR je Commerzbank-Aktie belaufen.

