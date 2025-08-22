Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Montagmittag mit grünen Vorzeichen
Die Aktie von Commerzbank gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Commerzbank-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 36,68 EUR zu.
Werte in diesem Artikel
Die Commerzbank-Aktie konnte um 11:49 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 36,68 EUR. In der Spitze legte die Commerzbank-Aktie bis auf 36,85 EUR zu. Bei 36,46 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 874.289 Commerzbank-Aktien den Besitzer.
Am 22.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 38,40 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,69 Prozent. Am 11.09.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 12,50 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 65,92 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Commerzbank-Aktie.
Zuletzt erhielten Commerzbank-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,650 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,950 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 27,93 EUR an.
Am 06.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,19 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,29 EUR je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 5,86 Prozent auf 6,14 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,52 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.11.2025 erfolgen. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 05.11.2026 erwartet.
Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,49 EUR je Commerzbank-Aktie belaufen.
