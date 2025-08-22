Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Aktie im Blick

Die Aktie von Commerzbank gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Commerzbank-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,4 Prozent auf 36,32 EUR.

Um 15:53 Uhr fiel die Commerzbank-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 36,32 EUR ab. In der Spitze büßte die Commerzbank-Aktie bis auf 35,83 EUR ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 36,46 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 2.048.665 Commerzbank-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 38,40 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.08.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 5,73 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 11.09.2024 (12,50 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 65,58 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,950 EUR, nach 0,650 EUR im Jahr 2024. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Commerzbank-Aktie bei 27,93 EUR.

Commerzbank ließ sich am 06.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,19 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Commerzbank noch ein Gewinn pro Aktie von 0,29 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Commerzbank im vergangenen Quartal 6,14 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 5,86 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Commerzbank 6,52 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 06.11.2025 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 05.11.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 2,49 EUR je Aktie belaufen.

