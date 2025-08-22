DAX24.264 -0,4%ESt505.465 -0,4%Top 10 Crypto15,80 -4,3%Dow45.632 +1,9%Nas21.497 +1,9%Bitcoin95.057 -1,9%Euro1,1698 -0,2%Öl67,91 +0,2%Gold3.362 -0,3%
Heute im Fokus
DAX verbucht Abschläge -- Hang Seng schließt stark -- Lufthansa ordert sich offenbar neu -- UniCredit erhöht direkten Commerzbank-Anteil -- RWE, Lucid, Nordex, Orsted, Vestas, Rio Tinto im Fokus
Top News
Deutsche Telekom-Aktie rot: FC Bayern München und Deutsche Telekom verlängern Partnerschaft
Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Blick auf Aktienkurs

Commerzbank Aktie News: Commerzbank verteuert sich am Montagvormittag

25.08.25 09:24 Uhr
Commerzbank Aktie News: Commerzbank verteuert sich am Montagvormittag

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Commerzbank. Das Papier von Commerzbank konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 36,70 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Commerzbank
36,54 EUR -0,07 EUR -0,19%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:06 Uhr sprang die Commerzbank-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 36,70 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Commerzbank-Aktie bei 36,84 EUR. Bei 36,46 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 199.086 Commerzbank-Aktien den Besitzer.

Am 22.08.2025 markierte das Papier bei 38,40 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,63 Prozent hinzugewinnen. Am 11.09.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 12,50 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Commerzbank-Aktie 65,94 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten Commerzbank-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,650 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,950 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 27,93 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Commerzbank am 06.08.2025 vor. In Sachen EPS wurden 0,19 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Commerzbank 0,29 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 5,86 Prozent zurück. Hier wurden 6,14 Mrd. EUR gegenüber 6,52 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.11.2025 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 05.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Commerzbank einen Gewinn von 2,49 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Commerzbank-Aktie

Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

