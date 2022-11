Commerzbank Aktie News: Commerzbank zeigt sich am Freitagvormittag fester

Aktien in diesem Artikel Commerzbank 8,08 EUR

Die Aktionäre schickten das Papier von Commerzbank nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:22 Uhr 0,2 Prozent auf 8,17 EUR. Die Commerzbank-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 8,21 EUR aus. Bei 8,20 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 316.406 Commerzbank-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 21.02.2022 bei 9,51 EUR. Gewinne von 14,08 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 07.03.2022 gab der Anteilsschein bis auf 5,17 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Commerzbank-Aktie liegt somit 58,17 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 9,44 EUR für die Commerzbank-Aktie aus.

Am 09.11.2022 hat Commerzbank die Kennzahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Umsatz wurde auf 2.422,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 2,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2.492,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2022 dürfte Commerzbank am 16.02.2023 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2023-Ergebnisse wird von Experten am 15.02.2024 erwartet.

Laut Analysten dürfte Commerzbank im Jahr 2020 einen Verlust in Höhe von -0,415 EUR einfahren.

