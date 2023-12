Commerzbank Aktie News: Anleger schicken Commerzbank am Mittag ins Plus

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Commerzbank gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Commerzbank-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 10,77 EUR zu.

Die Commerzbank-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 17:42 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 10,77 EUR. Bei 10,79 EUR erreichte die Commerzbank-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 10,68 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Commerzbank-Aktien beläuft sich auf 5.053.815 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 12,01 EUR. Dieser Kurs wurde am 07.03.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der Commerzbank-Aktie ist somit 11,52 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 20.03.2023 (8,31 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 22,81 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 14,38 EUR je Commerzbank-Aktie aus.

Am 08.11.2023 hat Commerzbank die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Commerzbank im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,75 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2.755,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 2.422,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 15.02.2024 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 13.02.2025.

Für das Jahr 2021 gehen Analysten von einem Commerzbank-Gewinn in Höhe von 0,788 EUR je Aktie aus.



