Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Nachmittag mit Kursplus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Commerzbank. Das Papier von Commerzbank konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 10,77 EUR.

Die Aktie notierte um 17:42 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 10,77 EUR zu. Bei 10,79 EUR erreichte die Commerzbank-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 10,68 EUR. Bisher wurden heute 5.053.815 Commerzbank-Aktien gehandelt.

Am 07.03.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 12,01 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Commerzbank-Aktie liegt somit 10,33 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 20.03.2023 Kursverluste bis auf 8,31 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 22,81 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 14,38 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Commerzbank am 08.11.2023 vor. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Commerzbank im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,75 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2.755,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 2.422,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 15.02.2024 erwartet. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Commerzbank rechnen Experten am 13.02.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2021 auf 0,788 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

