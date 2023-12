Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Montagvormittag fester

Notierung im Blick

Die Aktie von Commerzbank gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Commerzbank-Papiere zuletzt 0,9 Prozent.

Die Aktie notierte um 17:42 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 10,77 EUR zu. In der Spitze gewann die Commerzbank-Aktie bis auf 10,79 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 10,68 EUR. Der Tagesumsatz der Commerzbank-Aktie belief sich zuletzt auf 5.053.815 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 07.03.2023 auf bis zu 12,01 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 11,52 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 20.03.2023 (8,31 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Commerzbank-Aktie 22,81 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel der Commerzbank-Aktie wird bei 14,38 EUR angegeben.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Commerzbank am 08.11.2023. Der Umsatz wurde auf 2.755,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2.422,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 15.02.2024 terminiert. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 13.02.2025 erwartet.

Analysten erwarten für 2021 einen Gewinn in Höhe von 0,788 EUR je Commerzbank-Aktie.

