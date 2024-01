Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Mittag stärker

Fokus auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Commerzbank. Die Commerzbank-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 10,61 EUR.

Die Aktie notierte um 11:46 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 10,61 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Commerzbank-Aktie bei 10,67 EUR. Bei 10,54 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 2.379.312 Commerzbank-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.03.2023 bei 12,01 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Commerzbank-Aktie derzeit noch 13,15 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 20.03.2023 auf bis zu 8,31 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 21,68 Prozent könnte die Commerzbank-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 14,19 EUR je Commerzbank-Aktie an.

Am 08.11.2023 lud Commerzbank zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 13,75 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2.422,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2.755,00 EUR ausgewiesen.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Commerzbank wird am 15.02.2024 gerechnet. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Commerzbank-Anleger Experten zufolge am 13.02.2025 werfen.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,18 EUR je Commerzbank-Aktie belaufen.

