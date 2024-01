Commerzbank Aktie News: Commerzbank zeigt sich am Freitagnachmittag freundlich

So bewegt sich Commerzbank

Die Aktie von Commerzbank gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Commerzbank-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,5 Prozent auf 10,70 EUR.

Das Papier von Commerzbank legte um 15:53 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,5 Prozent auf 10,70 EUR. Der Kurs der Commerzbank-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 10,76 EUR zu. Bei 10,54 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 5.818.456 Commerzbank-Aktien den Besitzer.

Am 07.03.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 12,01 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 12,20 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 20.03.2023 bei 8,31 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 22,34 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel der Commerzbank-Aktie wird bei 14,19 EUR angegeben.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Commerzbank am 08.11.2023. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Commerzbank im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,75 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2.755,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 2.422,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 15.02.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Commerzbank-Anleger Experten zufolge am 13.02.2025 werfen.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,18 EUR je Commerzbank-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

