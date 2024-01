Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Vormittag im Plus

Kursentwicklung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Commerzbank. Zuletzt sprang die Commerzbank-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 10,65 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Commerzbank nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 1,0 Prozent auf 10,65 EUR. Die Commerzbank-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 10,67 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 10,54 EUR. Bisher wurden heute 446.286 Commerzbank-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 12,01 EUR erreichte der Titel am 07.03.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 12,72 Prozent über dem aktuellen Kurs der Commerzbank-Aktie. Am 20.03.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 8,31 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Commerzbank-Aktie 21,97 Prozent sinken.

Analysten bewerten die Commerzbank-Aktie im Durchschnitt mit 14,19 EUR.

Commerzbank gewährte am 08.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2.755,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 13,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.422,00 EUR in den Büchern standen.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 15.02.2024 veröffentlicht. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Commerzbank-Anleger Experten zufolge am 13.02.2025 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Commerzbank einen Gewinn von 1,18 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

