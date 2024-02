Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Montagvormittag tiefer

Blick auf Commerzbank-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Commerzbank. Die Commerzbank-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 10,66 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel

Um 09:06 Uhr rutschte die Commerzbank-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 10,66 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Commerzbank-Aktie bisher bei 10,66 EUR. Mit einem Wert von 10,72 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Commerzbank-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 167.814 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 07.03.2023 bei 12,01 EUR. 12,62 Prozent Plus fehlen der Commerzbank-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 20.03.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 8,31 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Commerzbank-Aktie derzeit noch 22,05 Prozent Luft nach unten.

Nach 0,200 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,360 EUR je Commerzbank-Aktie. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 14,32 EUR für die Commerzbank-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte Commerzbank am 15.02.2024 vor. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 46,08 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2.755,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 1.886,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Voraussichtlich am 15.05.2024 dürfte Commerzbank Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 14.05.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 1,97 EUR je Commerzbank-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Commerzbank-Aktie

Commerzbank-Aktie stabil: Commerzbank verabschiedet sich von X-Kanal

UBS AG gibt Commerzbank-Aktie Buy

Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX nachmittags in Grün