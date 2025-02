Commerzbank Aktie News: Commerzbank legt am Mittwochnachmittag zu

Aktie im Blick

Die Aktie von Commerzbank zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,2 Prozent auf 20,48 EUR zu.

Die Commerzbank-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 1,2 Prozent auf 20,48 EUR. In der Spitze gewann die Commerzbank-Aktie bis auf 20,61 EUR. Bei 20,50 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.875.992 Commerzbank-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (20,69 EUR) erklomm das Papier am 25.02.2025. Derzeit notiert die Commerzbank-Aktie damit 1,01 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 05.03.2024 gab der Anteilsschein bis auf 10,63 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 48,12 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Commerzbank-Aktie.

Commerzbank-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,650 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,825 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 18,85 EUR.

Commerzbank ließ sich am 31.01.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,65 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,32 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 61,22 Prozent auf 2,33 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 6,00 Mrd. EUR gelegen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte Commerzbank am 09.05.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz am 13.05.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Commerzbank einen Gewinn von 2,30 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

